Subsidio combustibles en RD llegaría a RD$50,000 millones

El ministro de Hacienda y Economía durante la conferencia Retos y Oportunidades de la Economía Dominicana dictada este 29 de septiembre en Santiago.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, advirtió que el subsidio a los combustibles podría alcanzar los RD$50,000 millones este año si persiste el conflicto en Medio Oriente, debido al aumento de los precios internacionales, especialmente del diésel.

Durante la conferencia Retos y Oportunidades de la Economía Dominicana, ofrecida con motivo del 65 aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Díaz explicó que el precio del diésel ha aumentado un 130 % desde comienzos de año, mientras el crudo WTI registra un alza de 68 %.

SUBSIDIO ACUMULA RD$36,000 MILLONES

Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, el Gobierno proyectó un subsidio cercano a RD$1,800 millones, con un acumulado de RD$36,000 millones. El gasoil regular y el óptimo reciben subsidios superiores a RD$100 por galón, equivalentes al 40 % y 45 % de sus precios al consumidor.

Díaz también planteó la necesidad de focalizar los subsidios, al señalar que los hogares de mayores ingresos reciben una parte importante de estos beneficios debido a su mayor nivel de consumo. Según las estimaciones presentadas, el 20 % más rico capta entre 37 % y 77 % de los recursos destinados a los principales subsidios generalizados.

ECONOMÍA MANTIENE CRECIMIENTO

El funcionario destacó que, pese a las presiones externas, la economía dominicana creció 4.5 % entre enero y julio, mientras las reservas internacionales alcanzan US$15,400 millones y las remesas superan los US$1,000 millones mensuales.

Asimismo, informó que el déficit fiscal acumulado a agosto fue de RD$165,000 millones, equivalente al 1.9 % del PIB. Díaz consideró que el reto es contener el impacto de los precios internacionales sin comprometer la estabilidad fiscal ni la inversión pública.

Para sostener el crecimiento durante la próxima década, identificó la productividad como un factor clave, junto con la reducción de la pobreza infantil y la mejora de los resultados educativos.

an/am