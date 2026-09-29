JCE acuerda pagar US$964,000 a Latin Events para cerrar litigio

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SANTO DOMINGO.— La Junta Central Electoral (JCE) acordó pagar US$964,000 a Latin Events, LLC, para cerrar el litigio iniciado tras una sentencia de un tribunal federal de Nueva York relacionada con servicios contratados en 2023.

El compromiso contempla un primer desembolso de US$300,000 a más tardar el 1 de octubre. Los US$664,000 restantes serán cubiertos en cuatro cuotas mensuales de US$166,000, con vencimientos entre noviembre de 2026 y febrero de 2027.

La decisión fue comunicada el 24 de septiembre por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, al director de Latin Events, Félix Cabrera. El pleno del organismo había autorizado el 17 de septiembre las gestiones para alcanzar una solución transaccional.

El acuerdo deberá formalizarse antes del 1 de octubre y establecerá las acciones necesarias para poner fin a los procedimientos judiciales y de ejecución tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.

El conflicto se originó por un convenio firmado en octubre de 2023, por US$1 millón, para servicios vinculados con una campaña de registro de votantes dominicanos en Nueva York y estados cercanos.

Según la sentencia, Latin Events recibió US$230,000 y reclamó el saldo pendiente, además de intereses. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York condenó a la JCE al pago de US$838,337.50 más intereses.

El abogado de Latin Events, Julio Cury, afirmó que el acuerdo confirma la posición sostenida por la empresa durante el proceso y destacó que permitirá concluir la disputa.