EU: Demandan a empresa de dominicano por estafa US$950 millones

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MIAMI.- La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda ante la Corte de Distrito para el Distrito Medio de Florida contra la compañía de criptoactivos Cash FX Group S.A. y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo, a quien acusa de operar un esquema piramidal de mercadeo multinivel junto a otras dos personas residentes en Estados Unidos.

Según la demanda, la compañía logró captar más de 950 millones de dólares entre el 28 de junio de 2019 y el 20 de diciembre de 2023.

En ese período, se financiaron más de 400,000 cuentas alrededor del mundo, bajo la promesa de utilizar los fondos reunidos para realizar operaciones minoristas de divisas (forex).

La empresa prometía rendimientos de hasta un 15 % semanal, pero la demanda alega que López Castillo -que a pesar de figurar como residente en Brasil al momento de la demanda vivía en República Dominicana en el período en que operó la empresa- introducía manualmente los rendimientos, incluso antes de las fechas de las supuestas operaciones, por lo que menos del 1 % de los fondos habría llegado a operaciones reales.

Mientras algunos participantes recibieron compensaciones de pago típicas del esquema piramidal, la CFTC calcula que hasta el 81 % de los participantes perdió dinero, para un total de 406 millones de dólares.

De igual forma, estima que de las 400,000 cuentas, al menos 6,000 habrían pertenecido a ciudadanos estadounidenses, quienes aportaron en conjunto 27 millones de dólares.

ALERTAS EN RD

Las acciones legales en Estados Unidos ocurren casi cinco años después de que el entonces superintendente de Bancos dominicano, Alejandro Fernández W., confirmara en noviembre de 2021 que no se había registrado actividad fraudulenta desde territorio dominicano, pero advirtiera que las operaciones de la empresa habían disparado las alarmas en 18 jurisdicciones a nivel mundial, desde Nigeria hasta Australia y Noruega.

Más recientemente, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) emitió una alerta el 14 de abril de este año.

Aseguró que Cash FX Group no se encontraba inscrita en el Registro del Mercado de Valores dominicano, por lo que «cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar funciones propias de participantes del mercado de valores».

BENEFICIO PERSONAL

La CFTC identificó que Cash FX transfirió al menos 121 millones de dólares de los participantes a billeteras que López Castillo poseía o controlaba, de los cuales 96 millones los habría retenido para su uso personal.

De igual modo, la demanda atribuye transferencias por 15.4 millones de dólares y 16 millones de dólares a Ronald Pope y Justin Halladay, respectivamente, también señalados en el caso.

Ronald Pope, residente en Oregón y director ejecutivo de The Conversion Pros, es señalado por haber construido y mantenido la plataforma administrativa de Cash FX, mientras que Justin Halladay, residente en Florida, mantenía una amplia audiencia en internet vinculada a proyectos de inversiones y habría aportado seguidores, promoción y respaldo público al proyecto, presentándose como líder del «Cash FX Power Team».

REGISTRADA EN PANAMÁ

De acuerdo con el documento, la sociedad habría sido constituida en Panamá el 22 de mayo de 2018 bajo el nombre Dunlop More Rich Investments, cambiando su denominación a Cash FX Group S.A. el 24 de julio de 2019.

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) emitió un comunicado el 1 de septiembre de 2020, en el que alertó que Cash FX Group carecía de licencia y de registro expedido por la entidad reguladora.

De este modo, la empresa no contaba con autorización para realizar actividades relacionadas con el mercado de valores, incluyendo negocios de intermediación, asesoría de inversión, intermediación en forex o administración de inversiones en ese país.

El 27 de octubre de 2022, la compañía inició procesos de disolución y liquidación en Panamá, pero habría seguido recibiendo aportes hasta el 12 de mayo de 2023 y eliminó finalmente su sitio web el 30 de octubre de 2023.

SANCIONES SOLICITADAS

La comisión estadounidense solicitó a la Corte de Florida, entre otras medidas, declarar que los demandados infringieron la legislación y las regulaciones aplicables; prohibir de manera permanente las conductas fraudulentas, así como las operaciones financieras, registros y captación de fondos; restituir íntegramente, con intereses, a quienes perdieron dinero producto de la estafa; imponer sanciones monetarias y civiles, y exigir una rendición de cuentas de activos, pasivos, ingresos y desembolsos.