LONDRES: Actor dominicano lanza productora historias AL

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LONDRES.- El actor, cineasta y productor dominicano Amílcar Franco anunció el lanzamiento en Londres de Peanuts Entertainment, una compañía de producción audiovisual creada con la visión de desarrollar historias latinoamericanas y caribeñas con identidad cultural y proyectarlas hacia públicos internacionales.

El lanzamiento fue destacado por Variety, una de las publicaciones de mayor trayectoria e influencia de la industria global del entretenimiento, que presentó la nueva compañía y sus primeros proyectos desde la capital británica.

Con esta plataforma, Franco busca tender puentes creativos entre América Latina, el Caribe y la industria audiovisual internacional, apostando por historias arraigadas en la cultura y la memoria de la región, con capacidad de conectar con audiencias globales.

“Peanuts Entertainment nace de mi interés por contar historias que parten de nuestra identidad, pero que tienen la fuerza para conectar mucho más allá de nuestras fronteras. Desde Londres queremos crear un puente para que historias de República Dominicana, el Caribe y América Latina encuentren nuevas audiencias y espacios dentro de la industria internacional”, expresó Franco.

La compañía presenta «Alive in Their Garden» (Vivas en su jardín), un drama de época en español inspirado en la vida, resistencia y legado de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. La producción contó con el apoyo de la familia Mirabal, en especial de Minou Tavárez Mirabal y Jaqueline Guzmán Mirabal, así como de la Casa Museo Hermanas Mirabal, y estuvo respaldada por un amplio proceso de investigación histórica. El proyecto adquiere especial significado al realizarse en el año del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal.

La audición estuvo a cargo de la directora de reparto ganadora del Emmy Olissa Rogers («Wednesday», «Ted Lasso») y reunió un elenco internacional que incluyó a Karl Queensborough («Hamilton», West End), junto a intérpretes de España, Argentina y República Dominicana. Rodada íntegramente en 16 milímetros, la producción contó con el apoyo de compañías como Kodak y Harbor, y reunió talentos de República Dominicana y otros países.

Además de «Alive in Their Garden», la productora desarrolló «The Peanut Vendors», su primera producción completada, que revisita el legado de la icónica canción cubana «El Manisero». El proyecto cuenta con la narración del tres veces ganador del Olivier Award Alex Jennings, la voz de la artista nominada al Grammy Christine Allado y un nuevo arreglo musical de Marcin Mazurek, compositor del cortometraje ganador del BAFTA «Rock, Paper, Scissors».

Desde Londres, la nueva productora inicia una etapa para Franco, colocando su origen dominicano y la riqueza cultural de la región en el centro de una propuesta concebida para la industria audiovisual global.