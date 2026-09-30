Manoguayabo se impone a Los Chivitos en Torneo Softbol DN

El equipo Manoguayabo City ganó el Wild-Card y se enfrentará a Laboratorio Almont en los cuartos de final del torneo Rubén Pimentel Categoría BB de equipos de la Asadina.

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SANTO DOMINGO, RD.- Manoguayabo City consiguió dos victorias en la ronda de play-in para obtener el boleto como comodín a los cuartos de final del torneo Rubén Pimentel de Equipos BB, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

La justa se disputa por la copa Amistad, Armonía y Confraternidad y está dedicada a Aneudy Liven, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo del softbol, disciplina considerada el “Deporte de la Familia”.

Manoguayabo City, que llegó al play-in como uno de los mejores segundos lugares, derrotó primero a los Rulay de Cristo Rey, que finalizaron terceros, y luego venció a Los Chivitos de Bella Vista, equipo que presentó el mejor registro de los tres conjuntos.

DOS VICTORIAS PARA EL BOLETO

En el primer partido, Manoguayabo superó 19-17 a los Rulay, respaldado por una ofensiva de 17 imparables. Santo Acosta se acreditó la victoria desde el montículo, mientras José Ortiz cargó con la derrota.

Yanuel Feliz conectó cuadrangular y dos sencillos, con cuatro carreras impulsadas; Raymond López disparó dos jonrones y remolcó tres, mientras Edwin Cruz y Anderson Abel aportaron un vuelacerca y un sencillo cada uno, con dos impulsadas.

En el partido decisivo, Manoguayabo City derrotó 26-18 a Los Chivitos de Bella Vista, con 21 hits, incluidos seis cuadrangulares. Mami de la Rosa obtuvo la victoria y José Pérez fue el derrotado.

Gabriel Cruz conectó dos jonrones y dos sencillos, con cuatro remolcadas; De la Rosa disparó dos cuadrangulares, un doble y un sencillo, con cinco impulsadas, mientras Oscar Rodríguez aportó jonrón y doble, con cuatro carreras producidas.

CUARTOS DE FINAL ARRANCAN ESTE MIÉRCOLES

Los cuartos de final comenzarán este miércoles 30 de septiembre en el play Rafael Pichardo, de la liga La Farándula. Manoguayabo City enfrentará a Laboratorio Almont a las 6:45 de la tarde, mientras que Fory Boyz chocará con los Cuervos (Rokies).

El jueves, en el play Alfredo Tejada (Cayayo), Team 40 Forever jugará contra Bandidos que Cocinan y La Máquina/Titanes enfrentará a Los Ingenieros.

Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales, previstas para el domingo 4 de octubre, mientras que la final se disputará el lunes 5 en Puerto Isabela.