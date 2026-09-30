Prevención y chequeos clave para cuidar salud cardiovascular

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SANTO DOMINGO.– La prevención y los chequeos médicos periódicos son fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, afirmó el Dr. Antonio Lewis Camargo, especialista en Cardiología, Insuficiencia Cardíaca y Cardiología de Trasplante de Cleveland Clinic.

El especialista explicó que factores como hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, alimentación poco saludable y antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Advirtió que algunas enfermedades pueden avanzar sin síntomas evidentes hasta alcanzar etapas más graves.

CONOCER LOS FACTORES DE RIESGO

Lewis Camargo recomendó vigilar regularmente la presión arterial, los niveles de colesterol y glucosa, así como conocer los antecedentes familiares y otros factores individuales de riesgo, incluso cuando no existan molestias.

También alertó sobre señales que requieren atención médica inmediata, entre ellas dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, mareos repentinos, desmayo, sudoración inexplicable, náuseas y dolor que se extiende hacia el brazo, espalda, cuello o mandíbula.

En las mujeres, señaló, los síntomas pueden ser menos evidentes y manifestarse mediante fatiga, náuseas o dificultad para respirar.

HÁBITOS SALUDABLES Y ATENCIÓN OPORTUNA

El cardiólogo destacó la importancia de mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, dormir adecuadamente, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y controlar el estrés.

Asimismo, llamó a mantener bajo control enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol elevado y obesidad, debido a su relación con el riesgo cardiovascular.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, Lewis Camargo resaltó los avances registrados en cardiología, entre ellos las nuevas tecnologías de imagen, procedimientos mínimamente invasivos, medicamentos innovadores, tratamientos personalizados y herramientas para monitorear el ritmo cardíaco.

Reiteró que los chequeos periódicos y la atención médica oportuna ante cualquier señal de alerta son esenciales para proteger la salud cardiovascular y reducir las complicaciones asociadas a las enfermedades del corazón.

dh/am/an