RD buscando luz teniendo al sol

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República Dominicana parece vivir una de las grandes paradojas del siglo XXI: un país privilegiado por su ubicación geográfica, bañado por el sol durante buena parte del año, pero que todavía enfrenta el drama de los apagones y de una energía eléctrica cuyo costo pesa considerablemente sobre las familias y los sectores productivos.

Mientras el mundo avanza aceleradamente hacia nuevas tecnologías de generación energética, nuestro país continúa buscando soluciones para un problema que, paradójicamente, tiene una fuente natural prácticamente al alcance de todos: el Sol.

China ha llevado la investigación energética hasta extremos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, desarrollando instalaciones experimentales conocidas popularmente como “soles artificiales”, capaces de reproducir condiciones de altísimas temperaturas similares a las del interior del Sol para investigar la fusión nuclear. Es un esfuerzo científico orientado hacia una eventual fuente de energía abundante y de bajas emisiones.

La comparación resulta inevitable, aunque las tecnologías sean completamente diferentes: mientras algunas potencias están intentando reproducir artificialmente las condiciones del Sol, República Dominicana tiene el Sol verdadero sobre nuestras cabezas.

Y ese recurso natural debería ocupar un lugar mucho más estratégico dentro de nuestra política energética.

Energía fotovoltaica

La energía fotovoltaica ofrece una oportunidad particularmente importante para un país como República Dominicana. La radiación solar disponible durante todo el año puede convertirse directamente en electricidad mediante paneles solares, tanto en grandes parques fotovoltaicos como en instalaciones residenciales, comerciales, industriales y comunitarias.

No se trata simplemente de colocar paneles sobre algunos techos. Se trata de pensar la energía solar como parte de una estrategia nacional de seguridad energética.

Una nación que depende excesivamente de combustibles para producir electricidad queda expuesta a las variaciones de los precios internacionales, a los costos de transporte y a factores geopolíticos que no controla. En cambio, cada kilovatio-hora producido mediante el Sol representa el aprovechamiento de un recurso que llega gratuitamente a nuestro territorio.

El desafío está en convertir esa ventaja natural en una verdadera política pública.

República Dominicana necesita continuar ampliando la generación renovable, fortalecer las redes de transmisión y distribución, incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías y facilitar que hogares, comercios, industrias, instituciones públicas y comunidades puedan producir parte de la electricidad que consumen.

La energía solar, además, puede contribuir a descentralizar la generación eléctrica. En lugar de concentrar toda la producción en grandes centrales, miles de instalaciones distribuidas por todo el territorio podrían aportar electricidad al sistema. Techos de viviendas, escuelas, hospitales, empresas, edificios públicos, estacionamientos y terrenos apropiados pueden convertirse en pequeñas centrales eléctricas.

Pero tampoco debemos caer en la ilusión de que los paneles solares, por sí solos, resolverán todos los problemas del sistema eléctrico nacional. La generación solar es variable: depende de la disponibilidad de radiación solar. Por eso necesita complementarse con almacenamiento, otras fuentes de generación, una red moderna y una adecuada planificación del sistema.

El verdadero reto dominicano no es escoger entre una fuente de energía y otra, sino construir una matriz energética más diversificada, eficiente, resiliente y menos vulnerable a los costos de los combustibles fósiles.

También existe una dimensión económica.

La energía cara encarece la producción, reduce la competitividad de las empresas y termina repercutiendo en el precio de bienes y servicios. Para una nación que aspira a continuar creciendo económicamente, la electricidad no puede ser vista únicamente como un servicio público: es también un componente esencial de la productividad nacional.

Por eso resulta legítimo preguntarnos: ¿cómo es posible que un país tropical, con abundante radiación solar, continúe enfrentando dificultades eléctricas sin convertir plenamente esa ventaja natural en una fortaleza económica?

La República Dominicana no necesita fabricar un Sol. Ya lo tiene. Lo que necesita es aprovecharlo inteligentemente.

El Sol puede convertirse en electricidad, la electricidad puede convertirse en producción y la producción puede convertirse en desarrollo. Ese círculo virtuoso requiere inversión, planificación, regulación eficiente, tecnología y una visión de largo plazo.

Mientras otras naciones investigan cómo producir energía mediante tecnologías cada vez más sofisticadas, República Dominicana tiene delante de sus ojos una fuente energética que no necesita ser importada, que no depende de barcos petroleros y que aparece cada mañana sobre nuestro territorio.

El desafío consiste en pasar de contemplar el Sol a convertir su energía en una política de Estado.

Porque en pleno siglo XXI, la paradoja de República Dominicana no debería ser estar buscando luz teniendo al Sol.

Debería ser cómo aprovechar mejor toda la luz que ya tenemos.

jpm-am