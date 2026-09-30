La Insuperable celebra su nominación a Premios HEAT

La Insuperable dijo este 29 de septiembre que recibía esta nominación con mucha alegría y agradecimiento.

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SANTO DOMINGO.- La Insuperable se prepara para presentarse en Costa Rica el próximo 31 de octubre, mientras celebra su nominación a los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 en la categoría Mejor Artista Urbano Dominicano, reconocimiento que se suma a más de una década de trayectoria en la música urbana dominicana.

La nominación, anunciada el pasado 24 de septiembre, coincide con el desempeño de “Island”, colaboración junto al puertorriqueño Lennox y la cantante dominico-estadounidense DaniLeigh, además de otras producciones que mantienen activa la presencia internacional de la artista.

“ISLAND” SE MANTIENE EN EL PRIMER LUGAR

“Island” acumula ocho semanas en el número uno de Monitor Latino República Dominicana y también ingresó a Los #1 de América de la plataforma en formato Pop.

El audiovisual de la canción supera los tres millones de visualizaciones en YouTube y fue seleccionado como video de la semana por Primer Impacto, de Univision. La artista también ha sumado apariciones en portadas y medios internacionales.

“Recibo esta nominación con mucha alegría y agradecimiento. Después de tantos años haciendo música, que mi trabajo continúe siendo tomado en cuenta siempre significa mucho para mí”, expresó La Insuperable, quien agradeció a los Premios HEAT, sus seguidores, su equipo y el público.

NUEVAS COLABORACIONES Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

A su trayectoria reciente se suman “Bajo Mundo Con Altura”, junto a La Perversa, y “Luna”, con Braulio Fogón, producciones que amplían su conexión con distintos públicos de la escena urbana dominicana.

En la categoría Mejor Artista Urbano Dominicano también figuran El Alfa, Tokischa, Yailin La Más Viral, Chimbala, Rochy RD, Bulin 47, Donaty, Kiko el Crazy, Don Miguelo, Arlene MC, Jey One, La Más Doll y Ronny GTA, entre otros.

La Semana HEAT 2026 se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre en Jalisco, México. La ceremonia será el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y se transmitirá por LosHeat.tv.

Antes de la premiación, La Insuperable actuará en Costa Rica el 31 de octubre, acompañada de La Fruta, mientras continúa promoviendo “Island” y sus recientes colaboraciones.

an/am