Tigres Licey anuncian receptor Bryan Lavastida como refuerzo

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SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey anunciaron la contratación del receptor Bryan Lavastida como refuerzo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Lavastida, de 27 años, pertenece a la organización de los Atléticos y disputará su cuarta temporada en el béisbol dominicano. Anteriormente vistió los uniformes de las Estrellas Orientales en las campañas 2023-24 y 2024-25, y de los Toros del Este durante la pasada temporada.

El vicepresidente de Operaciones del Licey, Audo Vicente, destacó la experiencia del receptor y su aporte ofensivo.

“Lavastida es un receptor con experiencia en LIDOM que viene a mantener la profundidad en una posición importante como la receptoría. Es un bateador disciplinado y un buen corredor que podrá aportar a la causa azul esta temporada”, manifestó Vicente.

BUEN RENDIMIENTO OFENSIVO

El receptor, nativo de Hialeah, Florida, viene de actuar en 82 partidos con los Aviadores de Las Vegas, sucursal Triple-A de los Atléticos, donde conectó siete jonrones y 14 dobles, además de recibir 32 boletos, anotar 44 carreras, remolcar 48 y estafarse nueve bases.

Durante el verano se ponchó en apenas el 15.7 % de sus turnos y abanicó en el 21.2 % de sus swings. En su carrera profesional registra un porcentaje de embasarse de .348 en todos los niveles.

Lavastida también se caracteriza por su velocidad para la posición de receptor. En su carrera ha robado 120 bases en 161 intentos.

Con su incorporación, el jugador se convierte en el sexto refuerzo anunciado por los Tigres, uniéndose a los lanzadores Daniel Martínez, José Quintana y CJ Van Eyk; el jardinero Estevan Florial y el jugador multiposicional José Barrero.

El Licey informó además que Van Eyk se integrará en la segunda mitad del campeonato, debido a que necesitará descanso después de completar una extensa temporada de verano.

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