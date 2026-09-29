Muertes en «intercambio de disparos» llegan a 49 en este mes

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SANTO DOMINGO.— Las muertes de dos presuntos delincuentes en supuestos enfrentamientos con agentes elevaron a 49 los fallecidos durante alegados intercambios de disparos con la Policía en septiembre, según datos de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Los dos últimos casos ocurrieron este martes, de manera separada, en San Francisco de Macorís y Santo Domingo.

En la comunidad de Bijao, San Francisco de Macorís, murió Alexander López Grabiel, alias “Chandel”, de 22 años, quien era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con un homicidio y un robo.

En Santo Domingo falleció Erick Stiven Manzueta Alfonso, conocido como “Stiven”, de 26 años. El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en la calle Jacobo Majluta, esquina Juan Bosch, cuando agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) intentaban ejecutar una orden judicial.

Según la Policía, Manzueta Alfonso disparó contra los agentes al percatarse de su presencia. En el lugar fue ocupada una pistola calibre nueve milímetros, que habría sido utilizada durante el incidente.

Las autoridades señalaron además que el fallecido tenía registros y órdenes de arresto por su presunta participación en atracos a mano armada, agresiones y robo de motocicletas.

Los cuerpos fueron levantados conforme a los procedimientos establecidos y uno de ellos fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

dh/am