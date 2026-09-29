Muertes en «intercambio de disparos» llegan a 49 en este mes

SANTO DOMINGO.— Las muertes de dos presuntos delincuentes en supuestos enfrentamientos con agentes elevaron a 49 los fallecidos durante alegados intercambios de disparos con la Policía en septiembre, según datos de la Fuerza de Tarea Conjunta.
Los dos últimos casos ocurrieron este martes, de manera separada, en San Francisco de Macorís y Santo Domingo.
En la comunidad de Bijao, San Francisco de Macorís, murió Alexander López Grabiel, alias “Chandel”, de 22 años, quien era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con un homicidio y un robo.
En Santo Domingo falleció Erick Stiven Manzueta Alfonso, conocido como “Stiven”, de 26 años. El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en la calle Jacobo Majluta, esquina Juan Bosch, cuando agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) intentaban ejecutar una orden judicial.
Según la Policía, Manzueta Alfonso disparó contra los agentes al percatarse de su presencia. En el lugar fue ocupada una pistola calibre nueve milímetros, que habría sido utilizada durante el incidente.
Las autoridades señalaron además que el fallecido tenía registros y órdenes de arresto por su presunta participación en atracos a mano armada, agresiones y robo de motocicletas.
Los cuerpos fueron levantados conforme a los procedimientos establecidos y uno de ellos fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.
dh/am
EXIGIMOS UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA SOBRE LOS HECHOS. LA PN TIENE UN EXTENSO HISTORIAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y EJECUCIONES EXTRA-JUDICIALES.
NO PERMITIREMOS QUE SIGAN LOS ABUSOS Y LA VIOLENCIA DE PARTE DE LA PN.
ATENCION ONU, OEA, CIDH.
#DerechosHumanos #HandsUpDontShoot #NarcoEstadoPRMierdista #NoSabenGobernar #FuckPRMierrda #FuckPN
YO LO APOYO y A SU DISPOSICIÓN!
Director de la Policía promete buscar “no importa dónde se metan” a los delincuentes
Rodríguez García les aseguró que proteger a la sociedad significa sacar de las calles a los delincuentes, apresarlos y someterlos a la acción de la justicia, ya que los antisociales “no pueden convivir en la calle de manera libre”.
CON PENA DE MUERTE A CRIMINALES LIMPIAMOS EL PAIS , Y DAMOS EJEMPLO A. L .AMERICA .
DÉCADAS DICIENDOLES PENA DE MUERTE ,, QUE?
SE PLANEA !
! YA ES HORA !!!! UN PAÍS LLENO DE FUNCIONARIOS NARCO MILLONARIOS , TRAFICANTES , PAIS DE 3rd MUNDO , HAITIANOS , y TODOS HACEN , DESHACEN ,,BUSCANDO ENVIARLE A TRUMP Y EUROPA MÁS DROGA , Y COMPRAR JUECES , GENERALES , Y NADIE ES ENCARCELADO . ES HORA DE IMPLEMENTAR PENA DE MUERTE Y ELIMINAR CARCELES !
NO PERDAMOS TIEMPO , EJECÚTENLOS