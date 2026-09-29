ONU renueva el mandato de la fuerza contra pandillas en Haití

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NUEVA YORK.- El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este martes por seis meses el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027, mientras la misión afronta dificultades para completar su despliegue y hacer frente a la expansión de las bandas armadas.

La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, fue aprobada con 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, de China, Rusia y Pakistán.

El texto prorroga la autorización de esta fuerza, creada hace un año para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), y mantiene el respaldo logístico y operativo de Naciones Unidas a través de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH).

Durante la sesión, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió la renovación y destacó que la GSF cuenta ya con más de 1.500 efectivos sobre el terreno y que otros 4.000 están previstos para los próximos meses.

Waltz defendió un modelo que combina un mandato contra las pandillas con el apoyo logístico de la ONU y subrayó que el objetivo final es que los haitianos «tomen de nuevo el control» de su seguridad y su futuro.

China, que se abstuvo en la votación, expresó sus dudas sobre el recurso a una fuerza militar externa para combatir a las pandillas y advirtió de que «los medios militares por sí solos no pueden resolver la crisis» haitiana.

Mientras, Colombia sostuvo que «el trabajo no ha terminado», defendió la continuidad de la GSF y alertó de las implicaciones de la criminalidad haitiana para la seguridad regional.

El pasado julio, el representante especial de la ONU para Haití, Carlos Ruiz Massieu, destacó en el Consejo algunos avances en la preparación de los comicios, como la revisión del decreto electoral, el consenso sobre su presupuesto y el inicio del registro de votantes.

Sin embargo, advirtió de que la inseguridad sigue siendo el principal obstáculo para la estabilidad y defendió que los preparativos electorales y la mejora de las condiciones de seguridad deben avanzar conjuntamente.

La GSF, autorizada inicialmente en septiembre de 2025 por un periodo de 12 meses, opera en coordinación con la Policía Nacional Haitiana y cuenta con el apoyo logístico de la ONU, aunque no constituye una misión de paz de Naciones Unidas.

En julio, el representante especial de la GSF, Jack Christofides, informó al Consejo de que la fuerza había establecido una estructura de mando y una primera base operativa, además de realizar operaciones en Tabarre y Delmas, en las que se detuvo a sospechosos, se incautaron armas y se destruyeron cientos de cócteles molotov.

No obstante, reconoció que la misión se encontraba todavía en una fase inicial y reclamó un mayor respaldo internacional para incrementar la presión sobre las bandas.