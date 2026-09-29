Ven alza petróleo podría afectar precios productos alimenticios

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SANTO DOMINGO.- El alza del petróleo, impulsada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, podría impactar negativamente en los precios de los productos de primera necesidad en República Dominicana, advirtió Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Explicó que, aunque el Gobierno ha destinado más de 38,000 millones de pesos en subsidios para contrarrestar parte de las alzas, existe inquietud por el incremento en los costos de las materias primas, tanto importadas como adquiridas localmente, especialmente en productos como los envases plásticos.

«Las resinas plásticas y los fertilizantes han registrado aumentos considerables, lo que podría transferirse a los precios de los alimentos», afirmó.

COSTOS INDUSTRIALES Y ALIMENTOS

Explicó que el incremento del diésel representa una preocupación particular, debido a que es utilizado principalmente por las empresas para movilizar los alimentos y llevarlos hasta los puntos de expendio a nivel nacional.

Agregó que, a nivel internacional, el precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril, mientras que la cotización del diésel también ha registrado niveles elevados.

Sobre el impacto de estos aumentos en los precios finales, afirmó que, hasta el momento, no ha sido tan significativo debido a que muchas empresas han absorbido parte de los incrementos.

EMPRESAS REVISAN PRECIOS

Sin embargo, advirtió que, tras las recientes alzas, varias empresas están revisando sus costos, por lo que no descarta que en los próximos meses puedan producirse aumentos.

Dijo que cada empresa tomará su decisión de acuerdo con sus necesidades y el impacto que los incrementos hayan tenido en su respectivo renglón.