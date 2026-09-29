Ataque de banda en Haití causa 10 muertos y varios heridos

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Puerto Príncipe, 29 sep.- Un saldo de 10 muertos y varios heridos causó en el norte de Haití un nuevo ataque de las pandillas criminales que proliferan hoy en el país, reportó un medio local.

La acción armada en el municipio de Gros-Morne fue atribuido a tiradores de la banda Kokorat san ras, que acumula también otros asaltos a comunas de aquella región como Savann Long, Grépin y Dosni, añadió el diario Le Bouvelliste,

El blanco del ataque, ejecutado con la habitual violencia empleada por los irregulares, fueron varios grupos de ciudadanos que realizaban sus actividades cotidianas en la zona, precisó la fuente.

La nueva agresión siguió a una operación de la llamada Fuerza de Represión de Bandas contra integrantes del referido grupo armado.

Organizaciones de derechos humanos demandaron la presencia de unidades especializadas y vehículos blindados en el municipio y denunciaron lo que califican de «pasividad y silencio cómplice» de las autoridades, ante los reiterados ataques de las pandillas.

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