Muere “Stiven” tras enfrentar a tiros a agentes de la DICRIM

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SANTO DOMINGO.– Erick Stiven Manzueta Alfonso, alias “Stiven”, de 26 años, murió este martes durante un enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) que se disponían a ejecutar una orden judicial de arresto en su contra, informó la Policía Nacional.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en la intersección de las calles Jacobo Majluta y Juan Bosch. Según el reporte preliminar, el hombre disparó contra los investigadores al percatarse de su presencia, utilizando una pistola calibre 9 milímetros.

Durante el procedimiento, agentes de la Policía Científica levantaron el arma empleada en el ataque, además de otras evidencias encontradas en el lugar, que serán sometidas a los análisis correspondientes.

De acuerdo con los registros citados por la institución, Manzueta Alfonso también utilizaba el nombre de Stiven Martínez y tenía antecedentes vinculados a atracos a mano armada, agresiones y robo de motocicletas.

Las autoridades indicaron que el fallecido figuraba, además, con varias órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía de San Cristóbal.

La Policía señaló que las circunstancias del enfrentamiento son investigadas conforme al procedimiento establecido, mientras las evidencias fueron remitidas para fines periciales.

dh/am