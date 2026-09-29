Sondeo indica costo de la vida preocupa a los dominicanos

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Santo Domingo, 29 sep.- El alto costo de la vida constituye la principal preocupación de los dominicanos, tanto cuando se les pregunta por los problemas del país como por las dificultades que afectan a sus hogares, según una encuesta divulgada hoy.

El estudio RD Elige, correspondiente a septiembre, indica que el 15,1 por ciento de los consultados identifica el costo de la vida como el mayor problema nacional, seguido por la migración, con 13,6 por ciento, y la corrupción, con 13,3.

La inquietud aumenta cuando la interrogante se refiere a la situación familiar: el 24,7 por ciento señala el encarecimiento de bienes y servicios como su mayor dificultad. Le siguen los bajos salarios, con 16 por ciento, y el desempleo, con 9,5 por ciento.

FACTORES ECONOMICOS REPRESENTAN MAS DE 50%

En conjunto, esos tres factores económicos representan el 50,2 por ciento de las alarmas más relevantes de los hogares, aunque la proporción disminuyó 4,2 puntos respecto a la medición anterior.

Para los encuestados, la situación económica del país tampoco recibe una valoración favorable. El 62,8 por ciento la califica de mala, frente al 37,2 por ciento que la considera buena, mientras el 58 por ciento expresa algún grado de insatisfacción con el comportamiento de la economía durante 2026.

ESTUDIO MUESTRA UNA DIFERENCIA PERCEPCION PROBLEMA FAMILIARES

El estudio muestra, además, una diferencia entre la percepción de los problemas familiares y la visión de los asuntos nacionales. En esta última categoría, los problemas sociales reúnen el 31,9 por ciento de las respuestas y los económicos el 30,2 por ciento. La seguridad concentra el 14,7 por ciento y la corrupción el 13,3.

La percepción sobre el rumbo del país también se deterioró respecto a la medición precedente. El 53 por ciento de los entrevistados estima que República Dominicana marcha por mal camino, mientras el 39,3 por ciento opina lo contrario.

La encuesta también recoge una percepción de aumento de precios en los combustibles: el 52,7 por ciento de los consultados afirma que la gasolina y el gasoil subieron mucho durante el último mes, mientras el 45,2 por ciento considera que aumentaron poco o permanecieron sin cambios.

El estudio fue realizado por Investigaciones Digitales para RCC Media mediante entrevistas a 820 dominicanos mayores de 18 años, residentes en el país.

El levantamiento se efectuó entre el 4 y el 11 de septiembre, con un nivel de confianza declarado de 95 por ciento y un margen de error de más o menos cinco puntos porcentuales.

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