RD respalda extensión misión contra las pandillas en Haití

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Santo Domingo, 29 sep.- El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor-Ito-Bisonó, respaldó este martes la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de extender hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) desplegada en Haití y pidió que, llegado ese momento, la misión sea prorrogada por un año más.

Bisonó consideró que la extensión de seis meses es un plazo limitado frente a los desafíos que enfrenta Haití, especialmente ante la necesidad de completar el despliegue de los efectivos previstos y consolidar las capacidades operativas de la fuerza.

Según Bisonó, un mandato más prolongado permitiría ofrecer mayor previsibilidad a los países que aportan tropas y recursos y acompañar a las autoridades haitianas en el fortalecimiento de sus instituciones.

El ministro expresó además su confianza en que los próximos seis meses permitan lograr avances en materia de seguridad y crear condiciones para que Haití pueda avanzar en su proceso electoral mediante comicios libres y seguros.

Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a concretar sus compromisos con la GSF mediante el aporte de personal, equipos, financiamiento y recursos logísticos necesarios para completar su capacidad operativa.

En un comunicado, Bisonó destacó que República Dominicana ha contribuido al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas destinado a apoyar a la fuerza y ha facilitado evacuaciones, atención médica y apoyo logístico desde territorio dominicano.

Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital, con constantes ataques y secuestros que han obligado a miles de personas a desplazarse.

Según la ONU, la violencia en este país causó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos en el primer semestre del año.

of-am