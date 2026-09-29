Productores paralizan más de 200 tractores en San Juan

Los manifestantes advirtieron este martes que no las retirarán hasta recibir una respuesta de las autoridades.

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SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Más de 200 tractores agrícolas permanecen estacionados frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en San Juan, donde productores de esta provincia y de Elías Piña mantienen una vigilia para exigir al Gobierno el pago de una deuda superior a 500 millones de pesos, que aseguran está pendiente desde 2021.

La protesta, iniciada este martes a las 6:00 de la mañana, ha provocado taponamientos en la vía que comunica San Juan con Santo Domingo.

Las maquinarias ocupan aproximadamente un kilómetro y medio y los manifestantes advierten que no las retirarán hasta recibir una respuesta de las autoridades.

DENUNCIAN PÉRDIDAS Y PARALIZACIÓN DE LABORES

Robin Alcántara, presidente de la Red Agropecuaria, denunció que el retraso en los pagos ha provocado que varios productores pierdan sus tractores, debido a que las casas comerciales se los han retirado por incumplimiento de compromisos económicos.

Explicó que otros agricultores han tenido que paralizar sus labores por falta de recursos para preparar los terrenos y continuar con la producción.

Alcántara recordó que una comisión de productores se reunió el pasado 15 de junio con el presidente Luis Abinader, quien, según afirmó, solicitó un plazo de diez días para buscar una solución al reclamo.

Posteriormente, los agricultores se reunieron con el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, quien habría solicitado tres semanas para revisar la documentación relacionada con las deudas.

RECLAMAN PAGO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sin embargo, el dirigente sostuvo que han transcurrido más de tres meses desde ambos encuentros sin que los productores hayan recibido los pagos reclamados.

La deuda corresponde, según los manifestantes, a trabajos de preparación de terrenos agrícolas, venta de semillas de habichuelas al Ministerio de Agricultura y compensaciones pendientes por la producción de cebolla.

En la protesta participan la Red Agropecuaria, la Asociación de Productores del Valle de San Juan y organizaciones de propietarios de tractores y maquinarias agrícolas de San Juan y Elías Piña.

Los productores reiteraron que mantendrán la vigilia de manera pacífica hasta que el Ministerio de Agricultura y la Presidencia de la República ofrezcan una solución a sus reclamos.

an/am