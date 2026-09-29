Gobierno entrega el Museo Diego Colón en Ciudad Colonial

El presidente Luis Abinader junto a otros funcionarios inaugura el remozamiento del museo.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron el remozamiento del Museo Diego Colón Palacio Virreinal, conocido como Alcázar de Colón, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

La intervención forma parte del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD), ejecutado por el Ministerio de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante el acto, Abinader destacó las acciones desarrolladas por su gestión para preservar el patrimonio cultural y fortalecer el desarrollo de la Ciudad Colonial.

“Hoy terminamos el Alcázar de Diego Colón, que constituye quizás uno de los edificios coloniales de mayor importancia que se han hecho respetando cada centímetro de su historia”, expresó el mandatario.

Collado informó que el Ministerio de Turismo destinó alrededor de 100 millones de pesos a la restauración del Alcázar, mientras que el BID aportó más de US$3 millones para la renovación museográfica.

NUEVA PROPUESTA AMPLÍA LA HISTORIA DEL ALCÁZAR

El museo reabre con una moderna museografía que incorpora recursos audiovisuales, digitales e interactivos, mejoras de accesibilidad y una narrativa histórica más amplia, distribuida en 17 salas, cuatro galerías y un patio con vistas al río Ozama.

La propuesta aborda la vida de Diego Colón y María de Toledo, además de incluir las historias de los pueblos indígenas, las personas esclavizadas y la vida cotidiana del Santo Domingo virreinal.

La museografía tuvo una inversión superior a 188 millones de pesos, financiada por el BID. También se restauró una colección de tapices del siglo XVI, con el auspicio del Ministerio de Turismo y el Centro León.

Los trabajos incluyeron iluminación patrimonial para el edificio y su patio, además de una proyección visual hacia la Plaza de España.

La renovación forma parte del proyecto de Revitalización de los Museos de la Ciudad Colonial, que también ha intervenido el Museo Fortaleza de Santo Domingo y el Museo de la Catedral.

El programa busca preservar y poner en valor los monumentos históricos de la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

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