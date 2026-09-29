Dominicana sustituirá fogones leña y carbón zonas vulnerables

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Santo Domingo, 29 sep.- República Dominicana iniciará un programa para sustituir fogones de leña y carbón por estufas en hogares de comunidades vulnerables, una medida orientada a reducir los riesgos asociados al humo y el impacto sobre los recursos forestales, trascendió hoy.

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) comenzó los levantamientos para identificar a las familias que utilizan esos combustibles para cocinar, con una primera intervención en poblados apartados de la provincia de San José de Ocoa, en el centro-sur del país.

El director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que esa provincia fue seleccionada por la presencia de zonas montañosas y cuatro áreas protegidas, además de los niveles de vulnerabilidad identificados mediante datos del Sistema Único de Beneficiarios y el Mapa de la Pobreza.

PROGRAMA CONTEMPLA REEMPLAZO FOGONES

El programa contempla el reemplazo de los fogones usados para la preparación de alimentos y podría incluir la entrega de otros enseres y ayudas sociales a las familias.

Según la Dasac, la iniciativa busca disminuir la exposición al humo generado por la combustión de leña y carbón, cuya inhalación está asociada con problemas respiratorios, además de contribuir a reducir la presión sobre los bosques y otros recursos naturales.

Las evaluaciones estarán a cargo de equipos de la institución en coordinación con las gobernaciones provinciales y los ayuntamientos, con el propósito de determinar las localidades que serán incorporadas al proyecto.

of-am