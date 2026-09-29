Se entrega tercer implicado en doble homicidio en Boca Chica

Manuel Andrés Peña Santana, de 23 años, se entregó de manera voluntaria a las autoridades por su presunta vinculación con el doble homicidio ocurrido en La Caleta, Boca Chica

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SANTO DOMINGO— Manuel Andrés Peña Santana, de 23 años, se entregó de manera voluntaria a las autoridades por su presunta vinculación con el doble homicidio de Frainer Vásquez (a) Nono, de 19 años, y Yuliza Rosario Chala, de 18, ocurrido el pasado 26 de septiembre en la avenida marginal de Las Américas, distrito municipal La Caleta, Boca Chica.

Peña Santana era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0084293, como parte de las investigaciones de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), bajo coordinación del Ministerio Público.

Con su entrega, suman tres los señalados bajo control de las autoridades. Previamente fueron apresados un adolescente de 16 años, cuya identidad se reserva, y Elidani Vizcaíno (a) Morgue, de 24.

La Policía mantiene la búsqueda de Cristian Mena Henríquez (a) Miñi, de 19 años, quien permanece prófugo por su presunta participación en el hecho.

Según las investigaciones, los involucrados fueron captados en imágenes mientras se desplazaban en dos motocicletas y disparaban contra las víctimas.

Vásquez murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza, mientras que Rosario Chala sufrió heridas en el hombro derecho y el abdomen.

Durante las pesquisas también fue ocupada una motocicleta Suzuki AX-100, azul, sin placa, que estaba en poder del adolescente detenido.

dh/am