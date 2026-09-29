Gobierno Haití espera prórroga de la ONU de fuerza antibandas

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Puerto Príncipe, 29 sep.- El gobierno haitiano espera que el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogue hoy por otros seis meses el mandato de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRP), mediante un proyecto de resolución, informó un medio local.

La fecha límite de vigencia prevista ahora para esa agrupación será el 31 de marzo de 2027, según un informe publicado por la máxima instancia del organismo mundial, citado por el periódico Le Nouvelliste.

El nuevo proyecto de resolución también solicita al Secretario General de la ONU que continúe el respaldo logístico y operativo a la FRP mediante la Oficina de Apoyo de la Organización en Haití.

De acuerdo con el documento, redactado por Panamá y Estados Unidos, la FRP, que sucedió a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), fue autorizada el 30 de septiembre de 2025, mediante la resolución 2793 por un período de 12 meses, precisó Le Nouvelliste.

La resolución de entonces recibió 12 votos a favor y tres abstenciones (China, Pakistán y Rusia).

El diario recordó que, tras la partida en abril de las tropas kenianas, que constituían la mayor parte de la MSS, llegaron nuevos contingentes de Chad, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka.

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