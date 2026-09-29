Condenan a 15 años a hombre que estuvo prófugo una década

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SANTO DOMINGO.- Un tribunal condenó a 15 años de prisión a Jhon Nicolás Díaz Gorge (Rey) por la muerte de Andriiu Contreras Carmona, ocurrida en 2015 en el parque municipal de Los Cacaítos, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

Según el Ministerio Público, el hecho se produjo la noche del 7 de diciembre de ese año, luego de una discusión entre ambos en un establecimiento de bebidas alcohólicas. Tras una pelea, fueron separados por personas presentes en el lugar.

Díaz Gorge se retiró y posteriormente regresó junto a Robert Galva Yaveras (Vaquero), quien conducía la motocicleta en la que se desplazaban. El expediente establece que el condenado descendió del vehículo y propinó una estocada en el costado a Contreras Carmona, quien murió mientras recibía atención médica.

La orden de arresto contra Díaz Gorge fue emitida el 8 de diciembre de 2015 y ejecutada el 16 de marzo de 2025, en Sosúa, Puerto Plata, casi 10 años después del crimen, debido a que permanecía prófugo.

Durante el juicio, el fiscal litigante Ignacio Rojas solicitó 30 años de prisión y presentó las pruebas que sustentaron la acusación.

El procesado fue hallado culpable de violar varios artículos del antiguo Código Penal Dominicano y de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dispuso que cumpla la pena en el CCR Las Parras, en San Antonio de Guerra.

dh/am