Fuerza del Pueblo cuestiona cifras oficiales sobre seguridad

SANTO DOMINGO. — La Fuerza del Pueblo cuestionó las cifras presentadas por el Ministerio de Interior y Policía sobre seguridad ciudadana y sostuvo que los datos oficiales utilizan metodologías que generan resultados distintos.

Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana de la organización, señaló que para 2025 el Gobierno manejó tres tasas de homicidios: 8.15 por cada 100,000 habitantes, según la Fuerza de Tarea Conjunta; 8.7, de acuerdo con CADSECI, y 7.79, conforme a la Policía Nacional.

Indicó que la Policía registró 1,371 homicidios durante ese período, mientras el Gobierno reportó 951 “homicidios intencionales”, cifra obtenida mediante una metodología rediseñada que excluye intercambios de disparos, muertes de extranjeros y otros casos.

Reynoso también cuestionó los resultados reportados sobre decomiso de armas y afirmó que tres organismos presentan cifras diferentes.

La dirigente sostuvo que persisten deficiencias en la reforma policial. Afirmó que más del 75 % de los destacamentos carece de computadoras para recibir denuncias y que cerca del 93 % de los agentes no dispone de cámaras corporales.

Calificó el nuevo Plan Estratégico de Seguridad Integral como el séptimo intento del Gobierno en esta materia y afirmó que varias de sus medidas retoman componentes del Plan de Seguridad Democrática implementado durante los gobiernos de Leonel Fernández.

La Fuerza del Pueblo reiteró su respaldo a la propuesta de Fernández de establecer un pacto nacional por la seguridad y reclamó una estrategia con acciones sostenidas, responsables definidos, recursos establecidos y mecanismos para medir resultados.

Reynoso afirmó que, tras seis años de gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), persisten problemas que, a su juicio, requieren respuestas más allá de nuevos anuncios oficiales.