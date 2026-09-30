Nuevos Horizontes inaugura campeonato 23 de baloncesto

Joan Monegro, al centro, con su placa de reconocimiento que le entregó Francisco Montilla, presidente del club Nuevos Horizontes. Figura, la ex Reyna del Caribe, Bethania De la Cruz

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO, RD.- El Club Deportivo y Cultural Nuevos Horizontes inauguró su 23.º campeonato de baloncesto, dedicado al dirigente deportivo Joan Monegro Medina, hijo del director del periódico El Día, José P. Monegro.

El torneo reúne a siete equipos provenientes de los clubes La Cuesta, Montaño, Los Jardines, H5, Manzano, Camilo y Nuevos Horizontes, cuyos atletas competirán en las categorías minibasket (U12), U14 y U16 masculino.

Durante el acto inaugural, el presidente del club Nuevos Horizontes, Francisco Montilla (Papa), destacó la participación de los equipos y resaltó la trayectoria de Monegro Medina como promotor del baloncesto y del desarrollo de las categorías menores.

Montilla señaló que el homenajeado ha mantenido una estrecha vinculación con el deporte, especialmente con la franquicia Truenos de Cristo Rey, de la Liga Nacional de Desarrollo U22, equipo que conquistó el campeonato en 2022.

RECONOCEN A JOAN MONEGRO MEDINA

Monegro Medina estuvo presente en la ceremonia inaugural y recibió una placa de reconocimiento de manos de Francisco Montilla, en representación de la directiva del Club Nuevos Horizontes.

Al agradecer la distinción, Monegro Medina valoró el gesto de los organizadores y reiteró su compromiso con el desarrollo del baloncesto y las categorías formativas.

Durante la ceremonia estuvo acompañado por sus padres, los periodistas José P. Monegro y Ángela Medina, además de la exreina del Caribe Bethania de la Cruz, Erick Soto y el teniente coronel de la Policía Nacional José Vélez Francisco.

El juramento deportivo estuvo a cargo del atleta Iverson Pérez, representante del Club Nuevos Horizontes.

El campeonato forma parte de las iniciativas del club para fomentar la práctica del baloncesto y contribuir a la formación deportiva de niños y adolescentes.

of-am