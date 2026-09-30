Sócrates Brito y John Gil se integran a Leones del Escogido

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BOCA CHICA.- El jardinero Sócrates Brito y el infielder John Gil encabezan las nuevas integraciones de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, que continúan su preparación en la academia de los Yankees de Nueva York con miras a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Brito, de 34 años, ha sido una pieza importante en los dos últimos campeonatos del conjunto escarlata. En la pasada temporada bateó para .294, con 25 carreras impulsadas, tres jonrones y 24 anotadas en 45 partidos.

Gil, de 20 años, considerado el prospecto número nueve de los Bravos de Atlanta, fue seleccionado por el Escogido en la quinta ronda del Sorteo de Novatos de 2024. Durante este año, entre Clase A Avanzada y Doble A, se robó 60 bases y produjo igual cantidad de carreras, además de conectar 14 cuadrangulares y anotar 85 carreras, con promedio de .262 en 130 encuentros.

TAMBIÉN SE INTEGRAN DOS LANZADORES

El conjunto dirigido por Ramón Santiago también recibió a los lanzadores derechos Luis Guerrero y Eduardo Rivera.

Guerrero, de 26 años, debutó en la pelota otoño-invernal dominicana durante la temporada pasada y registró efectividad de 1.13 en ocho entradas, con ocho ponches. Fue escogido por los Leones en la duodécima ronda del Draft de 2022.

Rivera, de 34 años, formó parte del equipo campeón del Escogido en el torneo 2024-25, campaña en la que ponchó a 25 bateadores en 35 episodios. Durante el verano actuó con los Southern Maryland Blue Crabs, de la Liga Independiente del Atlántico.

Los Leones continuarán este miércoles sus entrenamientos en el complejo de los Yankees, donde disputarán dos partidos de pretemporada a partir de las 11:00 de la mañana: uno contra las Estrellas Orientales y otro frente a la selección de Italia, que participará en el torneo Premier 12.

of-am