ANEIH y Agexport impulsan comercio entre RD y Guatemala

El convenio fue firmado por el primer vicepresidente de ANEIH, Francis Mateo, y la gerente de Fomento Internacional de Exportaciones de Agexport, Paola Álvarez.

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) acordaron impulsar negocios e intercambio comercial entre República Dominicana y Guatemala.

El convenio fue firmado por el primer vicepresidente de ANEIH, Francis Mateo, y la gerente de Fomento Internacional de Exportaciones de Agexport, Paola Álvarez.

Mateo indicó que el acuerdo busca conectar empresas, identificar productos dominicanos con potencial de exportación a Guatemala y ampliar la entrada de bienes guatemaltecos al mercado nacional.

Álvarez informó que fueron identificados 26 productos para analizar oportunidades comerciales y señaló que Guatemala tiene un potencial de exportación hacia República Dominicana estimado en US$2,556 millones.

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR

Entre los bienes guatemaltecos que ya tienen presencia en el país citó detergentes y productos de limpieza para el hogar, además de otros artículos que República Dominicana importa actualmente desde Italia, Francia y Alemania.

El memorando contempla encuentros empresariales, ruedas de negocios y misiones comerciales, presenciales y virtuales, para facilitar contactos y concretar oportunidades.

Las entidades intercambiarán información sobre mercados, oferta y demanda, además de identificar proveedores y compradores potenciales, bajo las normas de confidencialidad y protección de datos.

Ambas organizaciones facilitarán el contacto entre compañías de los dos países para ampliar sus relaciones comerciales.

dh/am