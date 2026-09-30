Literatura y poesía protagonizan la Feria del Libro en Dominicana

La FILSD 2026 se desarrolla hasta el 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

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Santo Domingo, 30 sep (Prensa Latina) Literatura, poesía, pensamiento, formación y artes escénicas desarrollaron este martes en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo una programación que puso al público acercamientos diversos a la creación literaria y al conocimiento.

Entre las actividades figura el homenaje «José, la isla. Performance poético», dedicado al escritor dominicano José Mármol, autor homenajeado de esta edición, en una propuesta escénica que se desarrolla en el Pabellón de las Buenas Palabras.

El programa incorpora espacios destinados a la formación y el fomento de la lectura, como el taller «Motivación a la lectura», en la sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional Eduardo Brito, mientras que en el Pabellón de las Buenas Palabras se presenta la conferencia «Lengua y lenguaje en la narrativa de la poeta Rita Indiana», a cargo de la narradora Delia Blanco.

La reflexión sobre la literatura y la memoria también ocupa un espacio en el evento mediante el conversatorio «El pasado que no cesa» y el encuentro «De los ochenta hasta aquí», con la participación de Marianela Medrano, Yrene Santos y Zaida Corniel.

A estas propuestas se suma un recital poético con voces de diferentes tradiciones literarias, en el que participan Joumana Haddad, del Líbano; Diego Valverde Villena, de Bolivia; Lara Moreno, de España, y Soledad Álvarez, de República Dominicana.

La FILSD 2026 se desarrolla hasta el 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, con Panamá como país invitado de honor y José Mármol como autor homenajeado.

La vigésima octava edición reúne a escritores, intelectuales, artistas, editoriales y lectores en una programación que supera las 700 actividades e integra literatura, cine, música, exposiciones y otras manifestaciones culturales.

ool/mpv