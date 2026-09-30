El Central Romana obtiene una certificación internacional

La certificación ISO 18788 abarca todo el sistema de gestión de seguridad privada de Central Romana.

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LA ROMANA.– Central Romana Corporation, Ltd. obtuvo la certificación internacional ISO 18788:2015, que reconoce el cumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión para operaciones de seguridad privada de su departamento de Guardacampestre.

La certificación fue otorgada por la firma auditora MSS Global, luego de un proceso de auditoría y evaluación de las operaciones de seguridad de la empresa.

PRIMER INGENIO AZUCARERO DEL PAÍS CON EL ESTÁNDAR

Con este reconocimiento, Central Romana se convierte en el primer ingenio azucarero de República Dominicana en contar con la norma ISO 18788:2015 y en una de las empresas del sector en la región del Caribe y Latinoamérica que dispone de esta certificación.

Uno de los componentes centrales del sistema es el respeto y la promoción de los derechos humanos, compromiso que involucra al personal, clientes, proveedores, comunidades y demás partes vinculadas a las operaciones de seguridad.

“Esta certificación forma parte del compromiso asumido por nuestra empresa y todos sus empleados de continuar elevando la calidad de los procesos operativos que desarrollamos, realizándolos de manera responsable y bajo una normativa que exige cumplimientos internacionales”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de Central Romana, Leo Matos García.

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Según MSS Global, el alcance comprende la gestión, provisión y supervisión de las operaciones de seguridad física, logística, seguridad electrónica y monitoreo, acreditación y control de accesos, así como la coordinación de equipos de respuesta ante emergencias e incidentes.

El sistema se encuentra alineado con instrumentos internacionales como el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoCA), el Documento de Montreux y los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Esta es la segunda certificación ISO 18788:2015 gestionada dentro del grupo empresarial Central Romana. La primera correspondió a Guardianes Costasur, cuyo Departamento de Seguridad en Casa de Campo fue pionero en recibir este estándar para servicios de seguridad física en el país.

an/am