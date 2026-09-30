IDOPPRIL aprueba unos 28 mil servicios por accidentes en 2026

El director del IDOPPRIL habló con periodistas este 29 de septiembre previo a una misa por el séptimo aniversario de la institución, en la Catedral Primada de América.

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SANTO DOMINGO.– Más de 28 mil servicios relacionados con accidentes y riesgos laborales han sido aprobados por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) en lo que va de año, informó su director ejecutivo, Agustín Burgos.

El funcionario explicó que estos servicios incluyen atenciones por accidentes ocurridos en los centros de trabajo y durante el trayecto de los empleados, así como licencias temporales y permanentes.

Burgos señaló que los accidentes de trayecto representan una preocupación particular debido a la participación de motocicletas, ya que suelen provocar lesiones de mayor gravedad y, por consiguiente, mayores gastos médicos.

ACCIDENTES DE TRAYECTO AL TRABAJO

De acuerdo con el director del IDOPPRIL, de los más de mil millones de pesos destinados a atenciones médicas, el 43.7 % corresponde a gastos derivados de accidentes ocurridos durante el desplazamiento de los trabajadores, mientras que el 73 % de esos casos está relacionado con motocicletas.

Las autoridades indicaron que existe una alta incidencia de accidentes durante el desplazamiento de los trabajadores desde sus hogares hacia sus lugares de trabajo y viceversa, situación que atribuyen principalmente a las condiciones del tránsito y al uso de motocicletas.

REFUERZAN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Burgos sostuvo que el IDOPPRIL ha concentrado parte de su gestión en fortalecer los programas de prevención de riesgos laborales, con el propósito de proteger la salud de los trabajadores y contribuir a la estabilidad laboral.

Asimismo, recordó que la cobertura de la institución protege al trabajador desde que sale de su residencia hacia su lugar de trabajo, durante la jornada laboral y en el trayecto de regreso a su hogar.

Las declaraciones fueron ofrecidas previo al inicio de una misa por el séptimo aniversario del IDOPPRIL, celebrada en la Catedral Primada de América.

an/am