Arnaud designa a Ramón Ceballo como su vocero oficial

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SAANTO DOMINGO.- El dirigente dell Partido Revolucionario Moderno (PRM) Wellington Arnaud designó al exdiputado y médico cirujano Ramón Ceballo como vocero oficial de su proyecto presidencial con miras a las elecciones de 2028.

Arnaud destacó la trayectoria legislativa y el compromiso social de Ceballo, así como su capacidad para comunicar y articular las propuestas de su proyecto político.

De su lado Ceballo expresó su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Arnaud y atribuyó su decisión a la trayectoria política y administrativa del dirigente, su experiencia legislativa y su capacidad de gestión.

Resaltó la gestión de Arnaud al frente del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, especialmente su enfoque en la planificación y ejecución de proyectos vinculados con la calidad de vida de los dominicanos.

“Apoyo a Wellington porque creo que la política debe recuperar su verdadero sentido: servir, transformar y dejar resultados”, afirmó.

Agradeció la confianza de Arnaud y aseguró que asumirá la responsabilidad de comunicar sus ideas, propuestas y visión de Estado de cara al futuro del país.

“No apoyo solamente a una persona. Apoyo una forma de entender la política: con experiencia, planificación, trabajo, responsabilidad y resultados”, afirmó Ceballo.

dh/am