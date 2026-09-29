Crean comisiones para Presupuesto 2027 y Código Civil

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SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes la conformación de dos comisiones bicamerales, una para estudiar el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2027 y otra para conocer la reforma al Código Civil de la República Dominicana.

La comisión que analizará el Presupuesto estará presidida por Frank Paulino e integrada por Danilo Díaz, Mateo Espaillat, Ramón Raposo, Rafael Augusto Castillo, Félix Michel, Félix Hiciano, Gregorio Domínguez, Luís Gómez Benzo, Margarita Tejeda, Deyi Féliz, Abelardo Rutinel, Brenda Ogando, Tobías Crespo, José Manuel Caraballo, Héctor de la Rosa y Dilenia Sánchez.

Para el Código Civil fue designado como presidente Wandi Batista, junto a Sadoky Duarte, Rubén Darío Peñaló, Miguel Arredondo, Luís Gómez Benzo, Luis Báez, José Alberto Jiménez, Jesús Sánchez, Eugenio Cedeño, Karoline Mercedes, Carmen Lidía Williams, Carlos de Pérez Juan, Jorge Leonardo Tavarez y Mayobanex Martínez.

El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, sostuvo que se redoblarán los esfuerzos para lograr la aprobación del Código Civil y se tomarán en cuenta las experiencias acumuladas en legislaturas anteriores de ambas cámaras.

En segunda lectura, los diputados aprobaron el proyecto que designa con el nombre “Dr. Agripino Núñez Collado” la estación del monorriel de Santiago ubicada próxima a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La iniciativa, de Brailyn Miguel Vargas Núñez, será remitida al Senado.

También sancionaron proyectos sobre la reorganización del Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal), protección fitosanitaria y la designación de un tramo carretero de Barahona con el nombre “Dr. Noel Suberví Espinosa”.

Durante la sesión, los legisladores guardaron un minuto de silencio por la niña Liangie Ramírez Reyes y Cruz de la Cruz, madre del diputado Sergio Moya.

dh/am