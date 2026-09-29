CNM rechaza objeción en proceso para jueces de la SCJ

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SANTO DOMINGO.— El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) celebró este martes una sesión virtual para avanzar en el proceso de selección de los jueces que ocuparán las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La reunión fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien representó al presidente Luis Abinader, y contó con la participación de los demás integrantes del órgano constitucional.

Durante la jornada, el CNM conoció las objeciones presentadas contra la lista de postulantes preseleccionados. Según informó el organismo, recibió una sola impugnación, que fue evaluada y posteriormente rechazada.

El Consejo anunció además que este miércoles 30 de septiembre publicará la convocatoria para las vistas públicas correspondientes al proceso. Las fechas de estas audiencias serán comunicadas posteriormente, conforme a lo establecido en el Reglamento núm. 1-25.

El CNM indicó que continuará desarrollando la selección bajo criterios de transparencia y apego a las normas que regulan el procedimiento.

dh/am