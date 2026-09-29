Abel sugiere fortalecer el emprendimiento y educación

SANTIAGO.— El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sugiere fortalecer la educación, ampliar la formación técnica, impulsar el emprendimiento y tecnificar el campo como vías para reducir la pobreza y generar oportunidades.
Durante el encuentro “Un Café con Abel”, realizado con simpatizantes del PLD y dirigentes comunitarios de distintos sectores de Santiago, Martínez sostuvo que la educación debe preparar a los estudiantes para incorporarse al mercado laboral.
Abogó por que, al concluir el bachillerato, los jóvenes dominen inglés, herramientas tecnológicas y digitales e inteligencia artificial. Según explicó, estas capacidades permitirían acceder a empleos remunerados en dólares sin necesidad de emigrar.
También sugirió crear politécnicos especializados en las distintas regiones del país, con programas que permitan a los estudiantes aprender oficios y contar con herramientas para trabajar, continuar sus estudios o emprender.
“Quien quiera aprender ebanistería debería poder formarse en ese oficio y, al terminar el bachillerato, estar en condiciones de trabajar, pagar la universidad, ayudar a mantener a su familia o iniciar su propio negocio”, sostuvo.
En materia de emprendimiento, Martínez apoyó ampliar el acceso al financiamiento para jóvenes y ciudadanos con proyectos productivos que carecen de recursos para iniciarlos o hacerlos crecer.
Cuestionó que grandes cantidades de recursos públicos puedan concentrarse en pocas personas o iniciativas y planteó distribuir parte de esos fondos entre pequeños emprendedores.
A su juicio, el crecimiento de estos negocios contribuiría a crear empleos y dinamizar el consumo en las comunidades.
Martínez incluyó la tecnificación del campo entre las medidas que, según expuso, pueden contribuir a generar ingresos y oportunidades productivas.
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