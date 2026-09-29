Dominicana incauta más de 269 mil kilos de drogas en seis años

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Santo Domingo, 29 sep.- Las autoridades dominicanas incautaron 269 mil 664 kilogramos de drogas durante los seis años de la actual administración, informó hoy el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

El funcionario informó que durante el período se realizaron más de 33 grandes operaciones contra estructuras transnacionales del narcotráfico y se confiscaron bienes por un valor superior a seis mil millones de pesos dominicanos (unos 101 millones de dólares).

En el combate al microtráfico, señaló que la DNCD retira actualmente más de 16 millones de gramos de sustancias ilícitas al año en distintos sectores del país.

DNCD EJECUTA 279 MIL OPERATIVOS

Asimismo, la institución ha ejecutado cerca de 279 mil operativos en lo que va de 2026, con apoyo de la Policía Nacional.

El presidente de la DNCD atribuyó los resultados al fortalecimiento operativo, la cooperación interinstitucional y con organismos internacionales, y la incorporación de nuevas herramientas para enfrentar el narcotráfico.

Entre estas medidas mencionó la creación de una unidad especializada contra las drogas sintéticas y el cibernarcotráfico, así como el uso de cámaras corporales para documentar los procedimientos de los agentes.

En el ámbito institucional, señaló que el Decreto 301-23 estableció la carrera del agente antinarcóticos, con mejoras salariales para el personal civil, un plan de retiro y ascensos anuales.

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