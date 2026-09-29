Margarita Cedeño propone unir seguridad y protección social

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SANTO DOMINGO.- La exvicepresidenta Margarita Cedeño propuso que la protección social forme parte de la estrategia nacional de seguridad ciudadana, mediante políticas de prevención, acompañamiento familiar y mayores oportunidades para niños, adolescentes y jóvenes.

Cedeño sostuvo que el patrullaje, la persecución penal, las cárceles y las sanciones son respuestas necesarias frente a la delincuencia, pero resultan insuficientes si no se atienden las condiciones sociales que pueden favorecer la violencia y la exclusión.

“La seguridad ciudadana comienza cuando un niño encuentra una escuela que lo acoge, una familia dispone de oportunidades y un joven descubre que su futuro no está determinado por el lugar donde nació”, expresó en un artículo publicado en Vanguardia del Pueblo.

La dirigente política aclaró que pobreza no significa delincuencia y destacó que la mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad trabaja honestamente y enfrenta sus dificultades con dignidad.

Recordó que, según cifras oficiales, la pobreza monetaria en República Dominicana pasó de 19 % en 2024 a 17.3 % en 2025, mientras ese último año se registraron 951 homicidios intencionales, equivalentes a una tasa de 8.7 por cada 100,000 habitantes.

Cedeño precisó que esos datos no establecen una relación causal entre pobreza y criminalidad, pero consideró necesario abordar el bienestar social y la seguridad ciudadana como parte de una misma agenda nacional.

Además, planteó un modelo territorial de protección social y prevención de la violencia para identificar adolescentes en riesgo, prevenir la deserción escolar, fortalecer la formación técnica para el empleo y acompañar a las familias.

También sugirió recuperar canchas, bibliotecas, escuelas y centros culturales como espacios de encuentro, protección y desarrollo para niños y jóvenes.

La exvicepresidenta afirmó que estas acciones deben combinarse con la aplicación de la ley, protección de víctimas, persecución de organizaciones criminales y oportunidades de reinserción para quienes hayan cumplido sus condenas.

“República Dominicana necesita una política que combine autoridad con prevención, justicia con oportunidades y protección social con desarrollo humano”, concluyó Cedeño.