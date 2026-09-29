MEXICO: Huracán Polo deja lluvias Baja California y Sonora

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Ciudad de México, 29 sep.- El huracán Polo, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, genera hoy lluvias torrenciales en zonas de Baja California Sur y Sonora e intensas en el norte de Sinaloa, tras tocar tierra en México durante la madrugada.

Acorde con lo difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aproximadamente a las 00:00 hora local, tiempo del centro, el sistema ingresó a este país como categoría 2, en las inmediaciones de Las Barrancas, localidad del municipio de Comondú, en Baja California Sur.

A las 06:00, ya como categoría 1, el fenómeno se localizó a 105 km al norte-noreste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de hasta 140 y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, implementa zona de prevención por vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Puerto Cortés, en Baja California Sur, y la mantiene desde Loreto hasta San Juan Bautista, Baja California Sur.

La alerta aplica igualmente desde Bahía de Quino hasta Huatabampito, Sonora.

Además, existe zona de vigilancia por vientos de huracán y de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, Baja California Sur; desde Loreto hasta San Evaristo, Baja California Sur, y desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

Los expertos advirtieron que las precipitaciones podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortaron a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Como parte de las medidas para proteger a los ciudadanos frente al inminente paso del huracán, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional mantienen desplegados más de siete mil elementos en Baja California Sur, del Pacífico mexicano.

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