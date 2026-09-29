Policía haitiana intercambió prisioneros bandas criminales

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Puerto Príncipe, 29 sep.- La comisaría haitiana de Petite-RiviÃ¿re en el norteño departamento de Artibonite liberó a dos miembros de las bandas Palmiste y Gran Grif a cambio de civiles retenidos hasta hoy como rehenes en represalia por las detenciones.

Representantes de esas pandillas publicaron mediante un video circulado en redes sociales el momento en que anunciaron la liberación y regreso de sus allegados, antes de liberar a cientos de rehenes capturados.

Los dos allegados a los grupos armados devueltos son una sobrina del líder de la banda Palmiste y un conductor de mototaxi que la acompañaba, también hermano de un importante miembro de la banda.

Ambos irregulares liberados fueron detenidos el 26 de septiembre en Artibonite por miembros de una coalición de autodefensa y luego entregados a la Brigada de Investigación e Intervención.

Líderes de las bandas subrayaron en el video que tomaron como rehenes a los civiles en represalia por la detención de sus integrantes, cuya liberación exigieron a cambio de los ciudadanos retenidos.

of-am