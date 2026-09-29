Hombre condenado a 20 años de prisión por violar a menor

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SANTO DOMINGO NORTE.- Un tribunal condenó a 20 años de prisión a Yoan del Rosario Tolentino, declarado culpable de violar sexualmente a una menor de edad en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra. También deberá pagar una indemnización de un millón de pesos y las costas penales del proceso.

Según la acusación, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía alrededor de 4 años y se extendieron hasta que alcanzó entre 12 y 13 años. La madre de la menor presentó la denuncia el 15 de julio de 2025, luego de conocer la situación.

Durante el proceso se estableció que la víctima no había contado lo ocurrido por temor a que no le creyeran o la juzgaran. Posteriormente, informó a su hermano mayor, quien enfrentó al acusado al conocer los hechos.

El Ministerio Público realizó evaluaciones psicológicas y presentó pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales para sustentar la acusación.

El fiscal litigante Ignacio Rojas demostró la responsabilidad penal de Tolentino, quien fue declarado culpable de violar las disposiciones del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, integrado por Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Julio Aybar Ortiz y Flor E. Batista Polo, dictó la sentencia por los daños ocasionados a la víctima.

dh/am