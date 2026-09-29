Rescatan 40 inmigrantes y dos cadáveres en aguas Puerto Rico

SAN JUAN.- Equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos rescataron al menos a 40 personas a unas 10 millas de la isla de Mona (occidente), tras un aviso del naufragio de una rústica embarcación.
Las autoridades indicaron, igualmente, que los cuerpos de dos personas fueron rescatados sin vida de las aguas del Canal de la Mona, mientras que prosiguen las labores de búsqueda.
La tripulación del buque Tripiti informó a los operadores del sector San Juan de la Guardia Costera alrededor del mediodía de este lunes que habían rescatado a cuatro personas del agua.
Los sobrevivientes indicaron que había aproximadamente 60 personas a bordo de la rústica embarcación, que se sospecha procede de la República Dominicana, y que zozobró alrededor de las 23:00 hora del domingo, luego que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas con un machete.
Tal situación obligó a algunos de los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la Isla de Mona, aunque ninguna llevaba chaleco salvavidas.
verguenza para nuestras inteligencia naval/policial, caramba usted pueden prevenir eso, o es que no tienen fuentes humanas.
oye que salvajimo,en el medio del mar,una lancha con 60 personas y se fajan a machetazos,woww me da teriquito de solo pensarlo.
Y no segun Abinader RD es ahora un paraiso y como es que aun siguen saliendos yolas con gentes arriesgando sus vidas para llegar a PR?
Cash earning job to earns more than $700 per day. getting paid weekly more than $3500 or more simply doing easy work online. no special skills required for this job and regular earning from this are just awesome. all you need is 2 hrs a day for this job and earning are awesome. every person can get this by follow details here…
THIS→→→→ Payathome1.com
Uhhhh machete, esus son Haitíanos, se jodii Puerto Rico con ese kongo, por fin ya se están hiendo para otro país, si si
Machete? Busquen haitianos, iban a vender cocos para Puerto Rico porque aquí ya son demasiados.
Y a buscar que van a PR? Ellos estan peores que RD
PRM dice k República Dominicana es una maravilla Abinader oye faride
No soy de la pandilla prm,soy solo pld,como se justifica que 120 mil venezolanos más de 2 millones de haitianos más de 10 mil cubanos 6 mil Franceses miles de boricuas nadie sabe cuánto chinos encuentran trabajos en rep dom y el dominicano no encuentra trabajo
Me imagino que esas «personas» no tienen identificacion, ni origen. Cada dia esta letrina es mas la m bo na de los corruptos mas grandes que son como los gatos. k a g a n y tapan la m i erd a