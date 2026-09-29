Rescatan 40 inmigrantes y dos cadáveres en aguas Puerto Rico

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SAN JUAN.- Equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos rescataron al menos a 40 personas a unas 10 millas de la isla de Mona (occidente), tras un aviso del naufragio de una rústica embarcación.

Las autoridades indicaron, igualmente, que los cuerpos de dos personas fueron rescatados sin vida de las aguas del Canal de la Mona, mientras que prosiguen las labores de búsqueda.

La tripulación del buque Tripiti informó a los operadores del sector San Juan de la Guardia Costera alrededor del mediodía de este lunes que habían rescatado a cuatro personas del agua.

Los sobrevivientes indicaron que había aproximadamente 60 personas a bordo de la rústica embarcación, que se sospecha procede de la República Dominicana, y que zozobró alrededor de las 23:00 hora del domingo, luego que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas con un machete.

Tal situación obligó a algunos de los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la Isla de Mona, aunque ninguna llevaba chaleco salvavidas.