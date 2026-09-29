China acusa a Japón «desafiar» de forma directa soberanía país

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PEKIN 29 Sep.- Las autoridades de China han acusado este martes al Gobierno de Japón de «desafiar de forma directa la soberanía» del país mediante su proceso de «remilitarización» y han pedido mantener sus «compromisos políticos» alcanzados en el pasado para preservar la seguridad en la región.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha alertado de que las recientes acciones y declaraciones de los representantes japoneses suponen un «reto abierto» para la soberanía nacional China, especialmente en lo referente a Taiwán, y se aleja por ende de los «objetivos iniciales de normalizar las relaciones». «Esto viola los compromisos asumidos por las partes», ha afirmado, según informaciones del diario ‘Global Times’.

Así, ha denunciado que Japón está «utilizando la excusa de las supuestas amenazas externas para incurrir en un proceso de mayor militarización, cuestionar el orden mundial y poner en peligro la paz y la estabilidad en la región». «Pedimos a Japón que se adhiera al espíritu de los cuatro documentos políticos firmados entre los dos países y que corrija sus declaraciones erróneas sobre Taiwán», ha señalado.

Tokio ha insistido en que la situación en torno a la isla representa una «crisis existencial» para Japón en lugar de reflexionar sobre los «crímenes de su agresión en el pasado», tal y como ha apuntado Guo.

Además, ha acusado al país de aludir a «supuestas amenazas externas». «La historia muestra que solo acogiéndonos a los pactos las relaciones bilaterales entre China y Japón pueden seguir su curso y evitar el descarrilamiento», ha añadido.

of-am