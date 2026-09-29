EU: Reservas estratégicas de petróleo caen a nivel más bajo

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WASHINGTON.- Las reservas de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR) han descendido a su nivel más bajo desde 1982, como consecuencia de las extracciones realizadas para enfrentar las interrupciones del suministro provocadas por la crisis en Oriente Medio.

La reducción se produce después de que los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaran en marzo liberar 426 millones de barriles de crudo y productos refinados para estabilizar el mercado energético.

EE.UU. LIBERÓ 172 MILLONES DE BARRILES

De ese volumen, Estados Unidos asumió la mayor parte, con 172 millones de barriles. La AIE informó en julio que sus miembros habían colocado en el mercado unos 290 millones de barriles desde el inicio del programa, mientras Washington todavía tiene pendientes alrededor de 40 millones dentro del acuerdo vigente.

La presión sobre los mercados petroleros, sin embargo, continúa. El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, confirmó que los países miembros analizarán una nueva liberación de reservas si persisten las restricciones al transporte de crudo por el estrecho de Ormuz.

MENOR MARGEN PARA FUTURAS CRISIS

En marzo, la AIE estimó que los países participantes disponían de unos 1.800 millones de barriles en reservas públicas y comerciales. Tras completar las liberaciones previstas, quedarían aproximadamente 1.400 millones, reduciendo el margen disponible para responder a futuras emergencias.

El Brent y el WTI mantienen niveles elevados, mientras la escasez de diésel añade presión al mercado. La incertidumbre sobre el conflicto entre Washington y Teherán y la evolución de las importaciones petroleras de China también complican el panorama.

Expertos advierten además sobre el impacto de las extracciones repetidas en las cavernas de sal donde se almacena el crudo de la SPR. Estos ciclos pueden incrementar el desgaste de las instalaciones y dificultar su mantenimiento.

La AIE enfrenta así el desafío de equilibrar el uso de las reservas estratégicas con la necesidad de preservar su capacidad para futuras crisis energéticas.

an/am