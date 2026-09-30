Dominicana Victoria Bramtot gana Big Air Femenino en Brasil

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LUÍS CORREIA, Brasil.- Con apenas 14 años, la kitesurfista dominicana Victoria Bramtot se proclamó campeona de la categoría femenina de Big Air del Macapá Big Air 2026, competencia internacional celebrada en la playa de Macapá, en Luís Correia, estado de Piauí, Brasil.

Bramtot, representante de la República Dominicana, obtuvo 15.07 puntos para quedarse con el primer lugar de la modalidad femenina, por delante de la brasileña Clarice, quien terminó con 13.00 puntos.

El Big Air es una de las modalidades más espectaculares del kitesurf y se caracteriza por las maniobras y saltos a gran altura. Las competidoras son evaluadas en aspectos como dificultad, ejecución, variedad y nivel técnico de sus movimientos.

El triunfo adquiere especial relevancia por la corta edad de la atleta dominicana, quien se ha consolidado como una de las jóvenes exponentes de esta disciplina.

UNA TRAYECTORIA QUE COMENZÓ DESDE TEMPRANO

Victoria Bramtot es campeona nacional de su categoría desde los 10 años y durante su trayectoria ha competido también frente a atletas de mayor edad, incluyendo mujeres adultas.

Su participación en escenarios internacionales le ha permitido acumular experiencia y enfrentar condiciones competitivas de mayor exigencia, mientras continúa desarrollándose en una disciplina que requiere preparación física, dominio técnico, control y capacidad para aprovechar las condiciones del viento.

Con este resultado en Brasil, la joven kitesurfista dominicana suma un nuevo logro internacional a su carrera y mantiene su progresión competitiva a los 14 años.

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