NY: Muere dominicano por lesiones en incendio barbería

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NUEVA YORK.- Un dominicano murió a causa de lesiones que sufrió durante un incendio ocurrido hace más de un mes en una barbería de El Bronx.

Se trata de Willy Reyes, una de las seis personas que resultaron heridas en el siniestro que consumió la barbería La Roka el pasado 20 de agosto.

Reyes, cuyo fallecimiento fue confirmado por sus familiares, es la segunda víctima mortal del incendio, que según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) fue provocado por una batería de iones de litio.

La otra víctima fatal es Shanti Quiñones, de origen puertorriqueño, quien sufrió quemaduras graves dentro de la barbería, donde trabajaba como estilista de trenzas. Quiñones murió el 28 de agosto, según informaron sus familiares.

La barbería estaba ubicada en el 31 de la avenida West Burnside, entre los vecindarios University Heights y Morris Heights.