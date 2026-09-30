Compañía de Teatro presenta “José, la isla” a casa llena FILSD

El público disfruta de “José, la isla” en la FILSD 2026.

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SANTO DOMINGO.- La Compañía Nacional de Teatro de la Dirección General de Bellas Artes presentó la pieza “José, la isla” en el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026), en una función celebrada a casa llena en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

La propuesta escénica, inspirada en el universo poético de José Mármol, autor homenajeado en esta edición de la feria, formó parte de la agenda oficial del evento literario organizado por el Ministerio de Cultura. La presentación concluyó con una ovación del público que colmó la sala.

UNA PROPUESTA INSPIRADA EN LA OBRA DE JOSÉ MÁRMOL

Desde el inicio, la audiencia conectó con la entrega actoral del elenco. Ernesto Báez interpretó al poeta, mientras Johnnié Mercedes, Aidita Selman y Yulissa Álvarez dieron vida sobre las tablas a distintos elementos de la lírica, el ritmo y el imaginario del escritor dominicano.

La dirección general y la dramaturgia estuvieron a cargo de Fausto Rojas, mientras que la concepción original y la producción ejecutiva correspondieron a Yulissa Álvarez Caro y Aidita Selman.

“José, la isla” fue concebida como un recorrido sensorial por la bibliografía de Mármol, estableciendo un vínculo entre la creación literaria y el lenguaje teatral. La puesta en escena combinó interpretación, recursos visuales y elementos dramáticos para acercar al público a la obra y al pensamiento del autor.

TEATRO Y LITERATURA EN LA FERIA DEL LIBRO

La participación de la Compañía Nacional de Teatro contó con el respaldo institucional de la Dirección General de Bellas Artes y puso de relieve la relación entre las artes escénicas y las letras dominicanas.

A través de esta propuesta, la compañía contribuyó a la difusión de la obra de José Mármol y a la valoración de su legado literario, dentro de una programación de la FILSD 2026 que integra distintas manifestaciones artísticas y culturales.

an/am