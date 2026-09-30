La Alcaldía de Piedra Blanca y la política del derroche

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Por LUIS ERNESTO MEJÍA

Pese a que la Liga Municipal Dominicana (LMD) es el organismo de asesoría técnica, coordinación y apoyo institucional en cuanto a la planificación urbana, la elaboración de presupuestos y la ejecución de obras comunitarias, ha permanecido incompetente ¿indulgente? ante el despilfarro, opacidad y mala calidad del gasto público ejercida por la alcaldía del municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, dirigida por Pedro Contreras Burgos, en colaboración o connivencia con la Sala Capitular de la entidad edilicia.

Una de las últimas hazañas, emblemática, por lo que toca al despilfarro de los recursos públicos, fue la recién adquisición, en marzo de 2026, de un lote de terreno en condiciones topográficas inapropiadas, además de los costos adicionales asociados a su condicionamiento para la construcción del mercado municipal.¡De hecho, Contreras Burgos y regidores, desoyendo u omitiendo, la evaluación o advertencia técnica relativa a las irregularidades del terreno de parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), procedió a la compra de la barranca, o jaida, de la que el mismísimo Alcalde dijera, en un programa provincial de televisión, que el arreglo del terreno con las deficiencias topográficas se llevaría la friolera suma de 20 millones de pesos!

¿Por qué las autoridades municipales decidieron comprar dicha pendiente escudándose bajo el lema de una obra prioritaria, pero al mismo tiempo mintiendo sobre la falta, en el municipio, de un terreno llano, o zona, que permitiera formalizar los puestos ambulantes de manera permanente? ¿Habrá algunos fines ocultos, inconfesables, sobre todo si pensamos en la obligatoria financiación millonaria en un área que necesitaría toneladas de material y la construcción de muros de contención para evitar que el relleno se derrame?

Importante: dado que la vicepresidenta de la República, Lic. Raquel Peña, había entregado 10 millones de pesos al Alcalde para la compra del terreno, ¿por qué las autoridades municipales agregaron a lo presupuestado por el gobierno, 2 millones 600 mil pesos para cerrar la compra de la barranca por 12 millones 600 mil pesos? ¿De dónde salieron los 2 millones 600 mil pesos?.

Además, como el gobierno central donó 25 millones de pesos para la infraestructura del mercado, es altamente probable que el oneroso relleno habrá de costar más que el inmueble. Obviamente, todo esto revela un oscuro y pésimo proceso de planificación financiera, transparencia y desorden estructural. En efecto, una posible violación a la Ley 340 sobre el Principio de Eficiencia y valor por Dinero, la cual obliga, según la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, a los funcionarios a usar la máxima eficiencia en el uso de los fondos del Estado.

Comprar un terreno irregular por el valor de 12 millones 600 mil pesos (¿3,324.40 mts2 x RD$3,790?), conociendo de antemano, a través de un informe técnico oficial, que el suelo provocaría un gasto adicional, o sobreprecio millonario en relleno, constituye una falta grave en término de gestión y, en consecuencia, un déficit de buen juicio, o cojera mental. Asimismo, para abaratar el precio, ¿exigió el alcalde Contreras Burgos el área institucional que le correspondía por ley, dentro del residencial, al ayuntamiento?

A continuación, algunas de las consideraciones del órgano técnico, el MIVED, que evaluó el suelo, y al que las autoridades municipales, ante su falta de planificación, pretenden que absorba la carga financiera del relleno.

-A nivel técnico, el terreno irregular es “no apto” de forma absoluta.

-El terreno si podía soportar el mercado, pero solo si se ejecutaba un proceso masivo y profundo de relleno y compactación técnica para corregir las deficiencias topográficas del suelo.

-La advertencia de la comisión técnica, en términos del factor económico, no se basó en que fuera físicamente imposible de construir, sino el altísimo costo económico que representaría preparar el terreno (movimiento de tierras, toneladas de material de relleno y muros de contención, un gasto que desbordaba el presupuesto inicial del proyecto municipal.

Ante la situación dada, el Alcalde y su administración, en el intento de buscar una salida institucional, decidieron seguir adelante con la compra del lote, argumentando que era estratégica para el reordenamiento urbano, traspasándole, así, la carga financiera del relleno al Gobierno Central, y logrando que el MIVED asumiera la evaluación, supervisión y el costo de la adecuación del suelo.

(Acotamos aquí, de nuestra parte, que, ante la carencia de recursos disponibles para continuar la obra y el relleno, el alcalde, Pedro Contreras Burgos, pidió, sonsacando el apoyo de una Junta de Vecinos, al Consejo Municipal de Desarrollo, o al Consejo Provincial de Desarrollo, luego de su metida de pata, la suma de 7 millones de pesos de los recursos mineros pertenecientes al municipio de Piedra Blanca. Propuesta esta que fue, finalmente, rechazada).

Otro de los terrenos, llano, cerca de 1500 metros cuadrados, ubicado en el barrio V Centenario..

Ahora bien, la falta de planificación eficiente del ayuntamiento local y la corta visión en la supervisión del proyecto de parte de la LMD, conlleva, forzosamente, a preguntarse lo siguiente: ¿Cómo es posible concebir un proyecto de tal envergadura, a nivel de costo, sin ni siquiera evaluar la parte socio-económica en cuanto al bajo poder adquisitivo de la población del municipio? ¿Posible Conflictos de Intereses o tráfico de influencias? .

A lo sumo, la comunidad de Piedra Blanca necesitaría un mercado, o plaza, limitada a un solo día, quizás dos, para las actividades comerciales, igual que en Maimón, municipio contiguo, con más alta productividad que Piedra Blanca, donde se dispone de un solo día para el intercambio o comercialización en su mercado. En otras palabras, ¿gastaría usted 80, 90, 100 millones de pesos para la construcción de un mercado público cuyo comercio será de un solo día? ¡Absolutamente absurdo!

Bien visto el punto, la Liga Municipal Dominicana (LMD), entre otras instituciones del Estado, debería abocarse a realizar, en virtud del dispendio o alto grado de despilfarro, torpeza y transgrecciones en el manejo de la cosa pública. contraviniendo el principio de razonabilidad y economía del gasto público, una pronta investigación y auditoria a la alcaldía del municipio de Piedra Blanca.

sp-am