Irán confirma recibió respuesta EU a última propuesta de paz

TEHERÁN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Irán ha confirmado este miércoles que ha recibido la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta para reactivar el proceso de conversaciones para un acuerdo de paz, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su rechazo al plan presentado por Teherán.

La portavoz del Ejecutivo de Irán, Fatemé Mohajerani, ha señalado en un mensaje en redes sociales que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha presentado al Gobierno «un informe» sobre su reciente desplazamiento a Estados Unidos, antes de apuntar que también ha recibido ya la respuesta estadounidense a la propuesta, sin más detalles al respecto.

Asimismo, ha defendido la labor diplomática de Irán «a pesar de los esfuerzo del enemigo» para «aislar» al país, en referencia a las reuniones en Nueva York. «Se están impulsando con determinación los esfuerzos diplomáticos para desbloquear la situación en materia de política exterior», ha recalcado.

La confirmación desde Teherán llega después de que Trump rechazara la «inaceptable» propuesta presentada por Irán para reactivar las conversaciones de paz, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz en el plazo de siete días una vez que Washington aceptara las condiciones planteadas por Teherán a tal fin.

El plan fue presentado en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada la semana pasada en Nueva York, ante el estancamiento de las conversaciones medidas principalmente por Pakistán para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

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