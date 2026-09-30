Trump anuncia gira 32 días por todo EU para hacer campaña

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que realizará una gira de 32 días por todo el país para hacer campaña de cara a las elecciones de medio mandato, conocidas como ‘midterm’, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre y para las que el Partido Demócrata parece partir como favorito.

«Para que lo entendáis: todos quieren que vaya. Soy una sola persona y todos quieren que haga campaña. En dos días empezaré un viaje de literalmente 32 días para ir a todas partes. A Texas, a Ohio, a muchos sitios diferentes», ha explicado en una serie de declaraciones a la prensa frente a la Casa Blanca.

Sus palabras llegan a medida que las encuestas sitúan a los demócratas por delante en algunos de los estados más importantes para hacerse con el control de la Cámara de Representantes –una situación que podría repetirse también en el Senado–. Este giro responde, en gran medida, al descontento de la población por el alto precio de la gasolina y la guerra en Irán.

Las próximas elecciones servirán para decidir si los republicanos mantienen el control del Congreso estadounidense o si, en cambio, el Partido Demócrata se hace con el poder de cara a los dos últimos años de mandato de Trump, lo que podría cambiar el curso incluso de las investigaciones abiertas contra su Administración.

Si bien actualmente no existen pesquisas pendientes, los demócratas barajan la posibilidad de poner sobre la mesa investigaciones y comisiones al respecto, dependiendo del resultado de los comicios. Las últimas encuestas sobre intención de voto sitúan al Partido Demócrata por delante con casi 9 puntos de ventaja y el 48,7% de los apoyos frente al Partido Republicano, que obtendría el 40% de los respaldos.