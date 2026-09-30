Dólar sube 25 cts. y era vendido $59.80; el euro subió a $70.23

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 25 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$59.80.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.49

Venta: RD$59.80

EL EURO

El euro subió un centavo y era vendido a RD$70.23 y comprado a RD$66.58.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la jornada de este miércoles con una subida del 1,43 %, situándose en 89,47 dólares por barril.

Esta cotización para los contratos de futuros con entrega en noviembre revierte parcialmente las pérdidas del martes, cuando el crudo estadounidense había descendido un 3,5 % para cerrar en 89,38 dólares.

El mercado energético se mantiene volátil y atento tanto a la recuperación de las exportaciones de crudo en Oriente Medio como a los acontecimientos diplomáticos vinculados al conflicto geopolítico en la región.