Cámara Cuentas detecta fallas RD$18,967 millones en Aduanas

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SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) encontró 44 irregularidades en la Dirección General de Aduanas (DGA) entre 2016 y 2019.

El monto observado suma RD$18,967,840,743. Hay otros seis hallazgos sin monto calculado.

La auditoría cubrió principalmente la gestión de Enrique Ramírez Paniagua, del 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020.

Los auditores emitieron una opinión adversa: los estados financieros no reflejan la situación real de la institución.

El informe aclara que la suma observada no significa que todo el dinero se haya perdido o sustraído.

EL FALLO MÁS GRANDE

El hallazgo mayor es de RD$11,164,213,895 en ingresos que no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro. Al quedar fuera, se pierde el control sobre esos fondos.

Otros RD$3,662,724,405 aparecen sin documentos de respaldo. Y RD$2,236,274,768 corresponden a inventarios que nunca fueron verificados físicamente.

La Cámara de Cuentas reporta que no se retuvo ISR por RD$389,083,500 y RD$918,435.

También detectó cuentas por cobrar vencidas por RD$307,000,000 y RD$2,214,816, y acuerdos de pago no registrados por RD$210,781,564.

Además, se hicieron desembolsos por RD$274,311,538 sin facturas.

COMPRAS CUESTIONADAS

Se pagaron RD$128,160,849 y RD$8,494,300 sin proceso de selección y se fraccionaron compras por RD$69,770,000 para evadir licitaciones.

Hubo compras sin contrato por RD$21,045,919, obras fuera del Plan Anual por RD$40,175,381 y una urgencia de RD$29,625,263 sin informe técnico.

También se detectaron pagos en exceso por RD$4,657,503 y una partida duplicada de RD$816,225.

La auditoría halló vehículos sin seguro por RD$4,461,532, bienes subastados que seguían en libros por RD$1,990,684 y equipos no localizados por RD$14,710,908.

Hay títulos que no están a nombre de la DGA y equipos prestados a otras entidades sin constancia de entrega.

NÓMINA Y OTROS FALLOS

Se pagaron indemnizaciones de más por RD$14,218,587 y pagos improcedentes por RD$32,227,216. Empleados de Aduanas aparecían cobrando en otras instituciones por RD$19,292,658 y RD$8,781,102. Y se entregaron bonos navideños por RD$812,955 a personas no registradas en nómina.

También se encontraron fondos incautados no reportados por RD$98,503,461, diferencias con suplidores por RD$63,170,488 y con intereses bancarios por RD$27,618,770.

La CCRD pidió a la DGA cumplir la ley de manejo de recursos públicos, recuperar los pagos duplicados o sin soporte y presentar un Plan Correctivo en 25 días.

jt-am