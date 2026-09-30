Rusia advierte usaría sus armas nucleares si la OTAN la ataca

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BRUSELAS.- Rusia advirtió a la OTAN que usaría sus armas nucleares si alguno de sus aliados ataca su territorio.

La Alianza Atlántica confirmó este miércoles que recibió un «documento» de Moscú con esa advertencia y que ya «remitió una respuesta», según informó la portavoz Allison Hart a Europa Press.

En su réplica, la OTAN señaló que es «una alianza defensiva” y que ninguna de sus actividades o maniobras supone un riesgo “para ninguna parte de Rusia».

Denunció de forma «enérgica» «la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable» por parte de Moscú, y le instó a poner fin a su «guerra no provocada en Ucrania».

TÁCTICAS HÍBRIDAS

«El uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de desesperación. Pero no nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania», añadió Hart.

La portavoz recalcó que la OTAN cuenta con los medios para defender cada centímetro de su territorio.

«Seguimos siendo fuertes, estamos preparados y somos capaces de hacer frente a cualquier amenaza», afirmó.

DOCTRINA NUCLEAR AMPLIADA

En 2024, Rusia cambió su doctrina nuclear para ampliar el tipo y origen de amenazas ante las cuales respondería con armamento nuclear.

Con la modificación, Moscú justifica una respuesta nuclear «incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica» a su soberanía.

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