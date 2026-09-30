Rusia advierte usaría sus armas nucleares si la OTAN la ataca

BRUSELAS.- Rusia advirtió a la OTAN que usaría sus armas nucleares si alguno de sus aliados ataca su territorio.
La Alianza Atlántica confirmó este miércoles que recibió un «documento» de Moscú con esa advertencia y que ya «remitió una respuesta», según informó la portavoz Allison Hart a Europa Press.
En su réplica, la OTAN señaló que es «una alianza defensiva” y que ninguna de sus actividades o maniobras supone un riesgo “para ninguna parte de Rusia».
Denunció de forma «enérgica» «la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable» por parte de Moscú, y le instó a poner fin a su «guerra no provocada en Ucrania».
TÁCTICAS HÍBRIDAS
«El uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de desesperación. Pero no nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania», añadió Hart.
La portavoz recalcó que la OTAN cuenta con los medios para defender cada centímetro de su territorio.
«Seguimos siendo fuertes, estamos preparados y somos capaces de hacer frente a cualquier amenaza», afirmó.
DOCTRINA NUCLEAR AMPLIADA
En 2024, Rusia cambió su doctrina nuclear para ampliar el tipo y origen de amenazas ante las cuales respondería con armamento nuclear.
Con la modificación, Moscú justifica una respuesta nuclear «incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica» a su soberanía.
jt-am-sp
Este loco va hacer un desastre mundial, y el otro enano de zelensly tirando piedras a un loco, ya si me dió miedo, Putin no va a perder esa guerra, prefiere hundir el planeta😭
la rata putin, arrinconado… ya vuelve, con… la amenaza de… usar las armas… nucleares… y después, los… esclavos locales… niegan dicha acción… ahora, se creerá… esta rata esclavizadora… de su pueblo… de solo, ellos… tenerlas!… comprendes!…
🇷🇺⚔️🇺🇦🇮🇱🇦🇪 La guerra ruso-ucraniana, en la cabina de un avión de Dubái
Hoy, un Boeing 737 MAX de Flydubai, con 180 pasajeros a bordo y que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, emitió primero la señal de emergencia 7700 y, posteriormente, la 7500, el código utilizado para indicar un secuestro del avión.
Israel se vio obligado a hacer despegar cazas. El avión comenzó a perder altura bruscamente y la tripulación dejó
de responder a las comunicaciones desde tierra.
Finalmente, el avión dio la vuelta sobre Jordania y aterrizó en Arabia Saudí.
Según los medios israelíes, el incidente se produjo a raíz de una pelea a bordo. Y no una pelea cualquiera: ¡se pelearon los pilotos! Channel 12 informa de que uno de ellos era ucraniano y el otro, ruso.
Una pasajera del vuelo, Miriam, contó a los medios que durante el trayecto los pasajeros escucharon gritos y abrieron la puerta de la cabina.
Dentro había sangre y uno de los pilotos había recibido una puñalada con una navaja plegable. Los pasajeros israelíes, junto con la tripulación, consiguieron reducir al agresor y posteriormente fue posible realizar un aterrizaje de emergencia. En algún momento, los pasajeros llegaron a pensar que no saldrían vivos del avión.
Según otra versión, uno de los pilotos comenzó a hacer descender bruscamente el avión e ignoró al segundo piloto. Este se enfrentó con él y consiguió impedir que estrellara el aparato.
Esas palabras de Rusia son de miedos, los rusos atacarán con bomba nuclear y al parecer Europa le lanzará confeti. Que ingenio sin estos rusos cabeza cuadrada
🇺🇸🇮🇶 Imágenes de la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, 23 años después del inicio de la ocupación, durante la que murieron alrededor de 4.500 soldados estadounidenses.
El contingente deberá abandonar por completo el país antes de que termine el mes.
Gracias a Irán.
Israel califica de «intento de atentado terrorista yihadista» el incidente a bordo de Flydubai.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este miércoles que el incidente ocurrido a bordo del avión de Fydubai, que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia tras la pelea de dos pilotos, «fue un intento de atentado terrorista yihadista», reportó The Times of Israel.
Ha surgido una nueva versión sobre lo ocurrido a bordo del avión de la aerolínea Flydubai, que cubría la ruta Dubái–Tel Aviv y desvió su rumbo hacia Arabia Saudita, según la cual la aeronave pudo aterrizar gracias a la intervención de dos pasajeros —uno ruso y otro ucraniano—, informa Israel Hayom.
El medio precisa que un piloto ruso y otro ucraniano viajaban como pasajeros y lograron aterrizar la aeronave de forma segura en Arabia Saudita. Ambos estaban fuera de servicio y fueron clave para evitar una tragedia.